“Cuando no se hace esta evaluación inicial necesaria para desarrollar un plan de acción coherente y efectivo es cuando la mayoría de las situaciones negativas se empiezan a generar, como por ejemplo: frustración por no saber usar o no poder acceder la herramienta tecnológica propuesta, expectativas no realistas, sobrecarga de trabajo y tareas, falta de interés y motivación por parte del estudiante, quejas de los padres de familia, docentes sufriendo por no entender cómo usar una herramienta o plataforma por mencionar algunas”.