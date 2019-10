“Nos sacaron a todos y dijeron que se cierra la Facultad. En ese momento habíamos más de 100 estudiantes. No se les va a dar clases hoy, el sábado, lunes, martes y miércoles. Estamos hablando de cinco días sin clases, sin educación, incluyendo y generalizando a aquellos estudiantes que no apoyan el movimiento por las razones que sean. No queremos que nos priven de la educación pública; los dos estamos peleando por lo mismo”, manifestó Solano.