“Ellos no querían responsabilidad, y me echaron la culpa a mi,” aseguró Miranda."Yo dije, no me voy a echar para atrás, yo voy ‘palante’ y con los pantalones puestos. En el ultimo ensayo con los estudiantes les dije, vamos a ir a marchar porque yo prefiero tenerlos a ustedes en la calle marchando por el país, que tenerlos en la casa encerrados muriéndose del calor", dijo el joven.