“Los maestros no van a ser sustituidos por la tecnología, sino que la tecnología la incorporan como parte del proceso de aprendizaje para enriquecer ese proceso; no deben aislarse sino integrarse. No hay problema en no saber y no conocer. El problema es que, por no saber y no conocer, ponen esto al lado porque ahí sí se puede cometer el riesgo de ir con los modelos tradicionales en donde los alumnos se aburren, no aprenden, no son felices y no desarrollan las habilidades que se necesitan”.