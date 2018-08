“Tener a los estudiantes en el aula no es suficiente si no saben qué hacer con lo que aprenden. No se trata de escolarización, sino de aprendizaje”, resaltó el embajador español ante el Parlamento Mundial de Educación. Emilio Torres, durante una capacitación en la que participan 200 docentes de centros educativos públicos y privados de todo el país.