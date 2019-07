”Mi mamá, se quedó callada, no dijo nada; me aceptaron pero a las dos semanas de estar en el colegio, el director me vio y se asustó de mi tamaño, se preocupó porque si alguna autoridad del MEP me veía, él podía tener problemas, pero no pasó nada. Empezaron los exámenes y mi rendimiento estaba muy bien, el director me dijo: ‘La esencia no viene en estañones’”, contó Méndez riendo.