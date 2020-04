"Ese personal que no estaba nombrado y no tiene acción de personal vigente no se incorpora a trabajar. Su nombramiento dependerá de que a partir del 13 de julio del presente año, se normalice la situación y volvamos a las lecciones presenciales, en cuyo caso, se tomará en cuenta a aquellos y aquellas docentes que se encuentran en el sistema de nómina", explicó la funcionaria.