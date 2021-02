La estudiante no solo tuvo que hacerle frente a su propia preparación; otro obstáculo para competir por un puesto también fue el hecho de que por la pandemia no recibió todos los contenidos que debían ver en el último año de colegio. Además, los alumnos de colegios públicos ya arrastraban un rezago, en el 2018, por los tres meses que los docentes no dieron clases por asistir a una huelga.