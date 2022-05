Diez colegios científicos pasan apuros económicos por falta de depósitos de Hacienda

Hay 10 sedes de colegios científicos en todo el país. Sus estudiantes suelen estar entre los que obtienen mejores notas de admisión en las universidades públicas. Foto con fines ilustrativos. (Mayela Lopez)

Ocho de los 27 estudiantes becados del Colegio Científico de San Vito de Coto Brus no han podido ir a clases porque no tenían el dinero para trasladarse. El centro educativo no les ha entregado el subsidio porque tampoco recibe las transferencias del Ministerio de Educación Pública y este del Ministerio de Hacienda.

La falta de dinero para el bus de los muchachos de San Vito es uno de los hechos que evidencia los apuros que están pasando los colegios científicos, que no han podido pagar becas, salarios, obligaciones patronales, deudas a proveedores y ejecución de presupuestos.

Según sus estimaciones, la afectación presupuestaria asciende a casi ¢200 millones que reclaman las sedes de Alajuela, Atlántico, Cartago, Guanacaste, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Carlos, San Ramón, Montes de Oca y San Vito.

Los representantes de estos centros educativos afirman que la situación “se agravó” con el hackeo de las plataformas de Hacienda por parte de un grupo de ciberdelincuentes conocido como Conti, ocurrido el 18 de abril. Sin embargo, explican, desde antes de esos incidentes, el Gobierno les adeudaba dinero.

En un comunicado, la Comisión de Ejecutivos Institucionales (órgano que reúne a los colegios científicos) insistió en que se han realizado los esfuerzos necesarios para cumplir, pero no ha sido posible sin el dinero de Hacienda.

“Posterior al ataque cibernético, la situación se ha agravado y hemos quedado sin el financiamiento necesario para continuar operando”, indicó.

En respuesta, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que la falta de depósitos “no obedece a ningún tema de liquidez”, sino a que están terminando de ajustar el proceso contingente por el hackeo.

“Los funcionarios del Ministerio de Hacienda se están comunicando con los funcionarios del Ministerio de Educación para hacer los ajustes; al ser el MEP una institución tan grande que mueve un presupuesto tan enorme entonces a veces puede ser que ocurre en ese tipo de cosas. No está todo automatizado como es lo ideal, hay que buscar mecanismos de ajuste y eso es en lo que estamos”, manifestó el ministro ante consultas de este medio.

La historia de los ocho estudiantes se la contó en una misiva, este mismo 2 de mayo, el ejecutivo institucional del Colegio Científico de San Vito, Johnny Aguilar, al ministro de Educación, Steven González.

“Hoy 8 de los 27 estudiantes becados no han podido presentarse a clases, ya que no contaban con el dinero para trasladarse a la institución; 11 de los jóvenes deben pagar hoy los montos de alquiler donde viven, debido a la reubicación geográfica que deben hacer, pero han sido incumplidas. Hemos incumplido con la transferencia de becas estudiantiles, la cual afecta a 27 estudiantes, cuyo monto total es de ¢1,7 millones”, indica el oficio.

También le indicó que las remuneraciones del mes de abril (se paga una vez al mes) han sido incumplidas a los 16 colaboradores de esta sede.

“El Ministerio de Educación Pública ha menospreciado y mostrado nulo interés por la sede de San Vito (la de apertura más reciente), estos retrasos en los depósitos son reiterativos. No es de recibo que toda la responsabilidad se le endose al ataque cibernético”, le reclamó Aguilar al ministro.

Los colegios científicos tienen 496 alumnos (la mitad tiene beca) y 198 funcionarios.

Problemas reiterados

La Comisión de Ejecutivos informó de que en respuesta a sus gestiones, la jefa del Departamento de Gestión de Transferencias de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública (MEP), Jansen Coto, les comunicó desde el 22 de abril que los servidores del Ministerio de Hacienda estaban fuera de servicio, por lo que el último pago que correspondía, la primera quincena de abril, no se realizó.

“Los equipos técnicos trabajan en el restablecimiento en el menor tiempo posible (...) Me permito comunicarles que, la solicitud de Caja Única (I quincena abril- 2022), no va ser posible enviarla, por cuanto, los recursos para las Universidades, Olimpiadas Especiales y la Ley de Cemento, se efectúan por medio del Informe de Recaudación, el cual se obtiene del Sistema Integrado de Administración Financiera (Sigaf)”, informó la funcionaria a los colegios científicos.

El Sigaf fue suspendido el 19 de abril por el riesgo ante el hackeo de otras plataformas de Hacienda. Sin embargo, desde antes de esa fecha había obligaciones pendientes con cada uno de los centros, como se resume a continuación:

1. La Junta Administrativa del Colegio Científico Costarricense de San Carlos denuncia que no ha recibido ningún giro presupuestario durante el curso lectivo 2022.

2. La Junta Administrativa del Colegio Científico de Alajuela afirma que tiene pendiente el giro de las cuotas de marzo y abril 2022.

3. La Junta Administrativa del Colegio Científico de Guanacaste tiene pendiente el giro de la cuota de abril 2022 y por concepto de salario escolar.

4. A las Juntas Administrativas de las sedes: Atlántico, Cartago, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Ramón, Montes de Oca y San Vito se les adeuda la cuota de abril 2022.

“Desde el 2020 y en reiteradas ocasiones, la Comisión de Ejecutivos Institucionales ha buscado mecanismos de comunicación con los diferentes departamentos del Ministerio de Educación Pública, sin tener soluciones reales y concretas para los Colegios Científicos de Costa Rica”, se quejó la Comisión.

Estos centros educativos son públicos, gratuitos, preuniversitarios, enfocados en Matemáticas, Física, Química, Biología e Informática. Solo se dan los niveles de décimo y undécimo. Funcionan en las universidades debido a la necesidad de usar laboratorios.

Sus alumnos no solo destacan por estar en los primeros lugares en la nota de admisión de las universidades, sino que sus calificaciones y preparación los han hecho merecedores de medallas y menciones honoríficas en las distintas olimpiadas académicas, ferias científicas y otro tipo de competencias en el país, así como diversos reconocimientos a nivel internacional.