"Los artistas intérpretes o ejecutantes (incluidos actores, comediantes, bailarines, músicos, cineastas, ciertos atletas y personal de producción de espectáculos) que intentan realizar o producir obras en los EE. UU. por lo general deben solicitar una visa de ejecutante con la clasificación de "P" u "O", no la B1 o B2 de turista o cierto tipo de actividades comerciales limitadas. No importa si la actividad es remunerada o no. Incluso si ya tiene una visa de turista válida, es probable que necesite una de artista para realizar estas actividades en los EE. UU.”, señalaron, en un comunicado de prensa, voceros de la Sección Consular.