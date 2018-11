“Apenas los profesores salieron a huelga, ahí he estado estudiando yo sola, porque quién me podía ayudar. Quería ir a unos centros pero, la calle estaba destrozada, había mucho lodo y se me hacía difícil salir y acá para salir en moto y entrar, uno debe pagar ¢2.000. No es fácil salir hasta San Antonio para luego agarrar bus a los centros que se hacen en Pavón”, relató la joven, quien en este momento se encuentra en la casa de una tía, mientras pasa la “cuarentena”.