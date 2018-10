“Ese día no enviaron servicio de bus, yo llamé a una tía para que me fuera a dejar, ahí esquivamos carros y nos fuimos por rutas alternas, pero teníamos mucho rato de estar varados. Llevábamos más de 40 minutos y no podíamos seguir avanzando”, relató este joven de 18 años, quien sacará una especialidad en Electrotecnia.