“Tiene que ver con los aprendizajes que se dejaron para el final para tenerlos más fresco y no y al final no estaba el docente. Cuando consultábamos a los estudiantes nos decían que el profesor quería ver la materia al final y, al final, no impartió esa materia por la huelga. Aunque hicimos un esfuerzo para eliminar los temas que los alumnos no habían desarrollado, algunas temas no se vieron porque los contextos en que se desarrollan son diferentes.