“Algo tengo que hacer el otro año, no quiero quedarme a brazos cruzados. Yo ahora me dí cuenta de que la edad no afecta, yo creo que todo está en la mente, no hay obstáculos, se los pone uno mismo. Yo donde estudié, le dije a todos los jóvenes que eran mis compañeros, que se preparen, que sean alguien en la vida, que se metan en la sociedad y que se den a conocer por algo bueno.