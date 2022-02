Alumna de Esparza ataca con cuchilla a profesora que no la pasó de año

Agresión ocurrió este jueves en el Liceo Diurno de Esparza, Puntarenas.

Enojada por no haber aprobado el año, una alumna menor de edad del Liceo de Esparza hirió con una cuchilla de barbería a su profesora de Inglés. Los hechos ocurrieron este jueves, como confirmó la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública.

Según indicaron, la profesora estaba dando a sus alumnos los resultados de la estrategia de promoción que se aplicó a aquellos que no sacaron la nota mínima para aprobar el curso lectivo 2021 y al entregarle la información a la estudiante, esta reaccionó con enojo.

“La chica no ganó la estrategia de promoción y se molestó, la docente le dijo que llamara a la mamá para explicarle y la alumna se fue molesta. La profesora estaba atendiendo a otras personas, la chica volvió con una cuchilla que usan para delinearse las barbas y le hizo un corte en el brazo. Luego, salió corriendo”, dijo prensa del MEP.

El ataque a la docente se registró frente a las otras personas a las que estaba atendiendo en ese momento. Inmediatamente, fue llevada al hospital para coserle la herida.

La educadora acudió a la Fiscalía a poner la denuncia contra la menor, cuya edad no trascendió, al tiempo que solicitó una orden de alejamiento. Actualmente la profesora se encuentra incapacitada.

La oficina de prensa explicó que no se pudo activar el protocolo del MEP en caso de agresión ya que para este año la muchacha no estaba matriculada porque no había pasado el año.Por lo tanto, explicaron, ya no forma parte de los estudiantes del centro educativo.

Las identidades no trascendieron.

La Nación llamó a la directora del Liceo de Esparza, Rosemary Soto, para que se refiriera al caso pero dijo no tener tiempo para atender a los medios de comunicación y colgó el teléfono sin más explicaciones.