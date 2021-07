—Yo creo que, cuota de responsabilidad, ninguna, la universidad forma y el profesional se desempeña y se desenvuelve según el ámbito de trabajo que tenga. Me parece que seguramente, hay cosas que mejorar en los programas de estudio y en eso tenemos que trabajar en conjunto con el Conesup y flexibilizar los procesos de actualización de planes de estudio. No podemos esperar cinco años a que el Conesup tenga la capacidad de aprobar esas actualizaciones porque si no seguimos en lo mismo, pero me parece que hay una responsabilidad compartida en las funciones que asume el docente y el ambiente de trabajo en el que está y la formación que recibe.