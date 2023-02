63 estudiantes de La Unión siguen sin clases por falta de cupo en colegios

Dos semanas después de que se inició el curso lectivo, 63 estudiantes de La Unión, Cartago, no han podido recibir lecciones porque en los colegios de ese cantón no hay cupo para ellos.

Son adolescentes que debían entrar este año a sétimo, sin embargo, debido a una sobredemanda, los centros educativos de la zona no los han matriculado.

Yaslin Cabezas, madre de uno de los muchachos afectados, contó que su hijo, Denzel Vega, aplicó la prueba de admisión para ingresar al Colegio Técnico Profesional Mario Quirós. No obstante, lo dejaron en lista de espera porque había otros menores adelante.

El CTP Mario Quirós en Tres Ríos, es uno de los centros que ya no tenía cupo para recibir nuevos estudiantes de sétimo este curso lectivo. (Tomada de Facebook)

Para evitar mayores atrasos, fue a matricular al muchacho a la Unidad Pedagógica de San Diego, otro de los centros educativos del cantón, pero ahí le indicaron que también había lista de espera. Le informaron que debía aguardar a que se realicen las pruebas de convocatoria para saber si por esa vía quedaba un cupo.

“Nosotros estamos desesperados porque no hemos podido comprar ni uniformes porque todos los colegios usan diferente uniformes. Me habían dicho que el 15 de febrero nos avisaban, pero no llamaron, mandé una queja a la Contraloría de Servicios del MEP y me dicen que efectivamente están con cupo lleno y que van a ver qué se puede hacer, pero que entonces les dé chance hasta el 24 de febrero”, relató la mamá con gran angustia.

Cabezas lamentó que en el Ministerio de Educación Pública (MEP) no les han ofrecido la opción de matricular en otro centro y brindarles transporte, simplemente les dijeron que debían esperar, pero le preocupa enormemente que su hijo continúa acumulando días de rezago, mientras el resto avanza con la materia de sétimo año.

El director regional del Ministerio en Cartago, Victor Orozco, indicó que el problema que enfrenta este joven se repite en otros 62 muchachos que aún están pendientes de ubicar.

Orozco justificó el hecho en que los centros aún están procesando los resultados de la segunda convocatoria, por lo que no se ha definido la condición de algunos estudiantes.

Según dijo, este lunes se resolvió la matrícula de 10 muchachos en el cantón central de Cartago, que tampoco habían podido iniciar su curso lectivo.