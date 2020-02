“Nosotros sí tenemos que estudiar y mirar a fondo el tema de la mortalidad de la muestra cuando vamos a pilotar esos reactivos porque en secundaria, como ustedes lo vieron, se dificulta que se tome en serio, si se quiere, el piloto, porque algunos estudiantes no se presentan del todo. Tenemos que ver ese proceso y realizar algún tipo de intervención (...) Como vieron, se perdieron mil casos y aunque tenemos una muestra todavía suficientemente sólida para hacer estos análisis que necesitamos, son mil casos menos, son mil chicos que no llegaron a la prueba. Eso no nos ocurre propiamente en bachillerato que los chicos están interesados por hacer”, dijo Melania Brenes, viceministra académica en la sesión del Consejo Superior del 14 de enero anterior.