Derecho de respuesta: Posición de Recope sobre sus estados financieros

En la nota periodística titulada “Pérdidas de Recope aumentan este año a ¢26.000 millones”, publicada en la edición impresa, y bajo el título “Recope agrava su salud financiera con pérdidas de ¢26.000 millones”, en nacion.com, ambas el 28 de octubre, hay que aclarar que Recope no cuenta con 1.742 empleados, sino con 1.605 a setiembre; el costo asociado a la convención colectiva no asciende a ¢15.376 millones anuales hasta el 2024, porque se estima que rondará los ¢7.000 millones en el 2023 y ¢5.000 millones en el 2024; y los resultados no son “inéditos”, pues en los años 2015, 2016, 2019 y 2020 se registraron pérdidas por diversos factores.

