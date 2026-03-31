El País

¿Debe recibir pago doble si trabaja en Semana Santa? Conozca lo que indica la ley

El Código de Trabajo define cómo se deben pagar y aplicar los feriados de Semana Santa en el país

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Por Jailine González Gómez
Los feriados de Semana Santa tienen reglas claras. La ley establece pagos, descansos y excepciones según cada caso laboral. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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