Cortes de luz ICE en seis regiones del país este jueves

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una serie de cortes programados del servicio eléctrico este jueves 18 de diciembre de 2025 en seis puntos del país, debido a labores de mantenimiento, cambio de postes dañados y reubicación de equipos.
Los cortes afectarán localidades específicas en los cantones de Coto Brus, Turrialba, Osa, Liberia, Acosta y Cóbano, con horarios distintos según la zona intervenida.
Zonas y horarios de afectación
En Coto Brus (Puntarenas), los cortes impactarán los sectores de Linda Vista, Llano Bonito y Concepción, desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m.
En Turrialba (Cartago), se verá interrumpido el servicio en La Susanita, de 8 a. m. a 1 p. m.
La comunidad de Uvita, en Bahía Ballena de Osa (Puntarenas), estará sin electricidad desde las 8 a. m. hasta las 3:30 p. m., en el sector hacia el colegio.
En Liberia (Guanacaste), los cortes impactarán el área cercana a Avis y Dólar Renta Carros, de 8 a. m. a 1 p. m.
En Bijagual de Acosta (San José), los vecinos deberán prever la suspensión del servicio entre las 9 a. m. y las 2 p. m., debido a una reubicación de equipos.
Finalmente, en La Esperanza de Cóbano (Puntarenas), el corte se extenderá de 9 a. m. a 3 p. m. para permitir el cambio de un poste dañado.
Para más detalles sobre estas y otras suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas