Cortes de luz este miércoles en comunidades de Limón, Puntarenas y Cartago

El ICE interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 12 de noviembre en comunidades de Limón, Puntarenas y Cartago.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará suspensiones programadas del servicio eléctrico este miércoles 12 de noviembre de 2025, en comunidades de Limón, Puntarenas y Cartago. Los cortes obedecen a labores de mantenimiento y ampliación de infraestructura.

En el cantón de Matina, Limón, las afectaciones se darán en distintos sectores de Batán. De 8 a. m. a 9:30 a. m., se quedarán sin suministro eléctrico los vecinos de la entrada a 28 Millas, así como de Batán Centro, Batán Norte y los barrios IMAS, Costa Rica y María Agüero, además de La Fila, El Cenízaro y Ramal 7.

Ese mismo día, pero de 1:30 p. m. a 2:30 p. m., el corte afectará las localidades de Luzón Santa Marta, Goshen y Los Botoneros. Posteriormente, entre 3 p. m. y 4 p. m., también habrá suspensión en Entrada a Matina, Línea B, Bristol, Baltimore, Corina y Namaldi.

En el cantón central de Limón, el servicio se verá interrumpido en Trinidad de 1 p. m. a 2 p. m., y en Banaga desde la 1 p. m. hasta las 4 p. m

Por otro lado, en la provincia de Puntarenas, los cortes se concentran en la comunidad de Santa Teresa, en el distrito de Cóbano. Ahí, los trabajos de extensión de línea eléctrica dejarán sin suministro a los usuarios entre las 9 a. m. y las 3 p. m.

Finalmente, en Cartago, la comunidad de Tapantí, en el distrito de Orosi, también enfrentará interrupciones por mantenimiento, en un horario de 1 p. m. a 4 p. m.

Para conocer más detalles sobre otras suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/