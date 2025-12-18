Cortes de luz en Puntarenas programados para este viernes

Corte de luz programado en Puntarenas para este viernes entre las 7 a. m. y la 1 p. m., según confirmó el ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó un corte de luz para este viernes 19 de diciembre de 2025, que afectará a La González, en el distrito Corredor, cantón de Corredores, provincia de Puntarenas.

La suspensión del servicio eléctrico se extenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., con el fin de realizar trabajos de mantenimiento programado en la red de distribución.

Este tipo de labores busca garantizar un suministro eléctrico más estable y seguro para los habitantes de la zona. Durante el corte, se recomienda a la población desconectar electrodomésticos y tomar previsiones necesarias para evitar contratiempos.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede visitar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/