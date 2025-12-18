El País

Cortes de luz en Puntarenas programados para este viernes

Prepárese para una interrupción eléctrica este viernes en Puntarenas. Le contamos en qué horario y por qué se realizará el corte de luz

Por Silvia Ureña Corrales
ICE suspenderá el servicio eléctrico en Guápiles y San Isidro de El General este viernes 8 de agosto por obras en la red.
Corte de luz programado en Puntarenas para este viernes entre las 7 a. m. y la 1 p. m., según confirmó el ICE. (Rafael Pacheco /Rafael Pacheco)







