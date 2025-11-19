El País

Cortes de luz en Mata Redonda y Pavas este 20 de noviembre por trabajos eléctricos de la CNFL

La CNFL programó interrupciones en Mata Redonda y Pavas el 20 de noviembre por mantenimiento y conversión de voltaje

Por Damián Arroyo C.
Dos sectores de San José tendrán cortes de luz por obras eléctricas de la CNFL, con afectación a casas y comercios. (CNFL/Cortesía)







Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

