Cortes de luz en Mata Redonda y Pavas este 20 de noviembre por trabajos eléctricos de la CNFL

Dos sectores de San José tendrán cortes de luz por obras eléctricas de la CNFL, con afectación a casas y comercios.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó dos interrupciones del suministro eléctrico este 20 de noviembre en sectores de Mata Redonda y Pavas, en el cantón Central de San José. Los trabajos incluyen mantenimiento preventivo y conversión de voltaje. Las labores se ejecutarán en horarios distintos y afectarán viviendas y comercios en áreas puntuales de ambos distritos.

En Mata Redonda, el corte se estableció entre las 07:30 a. m. y las 03:30 p. m. para ejecutar mantenimiento de obras eléctricas. La zona impactada se definió a partir de la referencia de la casa de la Virgen Obras Sociales Sor María Romero, con afectación en segmentos ubicados a 150 m sur; 50 m sur y 50 m este; 50 m sur y 100 m oeste; 25 m sur; 50 m sur y 100 m oeste; 75 m norte; 100 m norte; 50 m norte y 50 m este; además de 50 m norte. En este sector hay casas de habitación y locales comerciales.

En Pavas, la interrupción se programó entre las 08 a. m. y las 03 p. m. La CNFL realizará trabajos de construcción de obras eléctricas relacionados con la conversión de voltaje. El corte abarcará el área frente al Colegio Técnico Profesional de Pavas. Ese centro educativo forma parte de la zona de impacto, mientras que el Hospital Nacional de Salud Mental y Coopesalud quedarán fuera del perímetro afectado.

La CNFL advirtió que las personas ubicadas en áreas próximas a los sectores intervenidos podrían experimentar perturbaciones o cortes momentáneos de energía durante los trabajos.

Para consultar si su servicio se verá afectado por esta suspensión programada, puede ingresar su número NISE en el sitio oficial.