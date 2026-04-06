El País

Cortes de luz en Heredia: estos sectores no tendrán electricidad este miércoles 8 de abril

Conozca horarios, zonas exactas y cómo verificar si su servicio será afectado

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Por Silvia Ureña Corrales
ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico
Heredia tendrá cortes de luz este miércoles 08 de abril en Ulloa y Mercedes por mantenimiento y poda de árboles. (Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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