Cortes de luz en Heredia: estos sectores no tendrán electricidad este miércoles 8 de abril

Heredia tendrá cortes de luz este miércoles 08 de abril en Ulloa y Mercedes por mantenimiento y poda de árboles.

Los vecinos del cantón de Heredia enfrentarán cortes de luz este miércoles 8 de abril del 2026 debido a trabajos programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Las interrupciones se concentrarán en los distritos de Ulloa y Mercedes en horarios distintos.

En Ulloa, la suspensión del servicio se realizará de 8 a. m. a 1 p. m. y afectará específicamente el condominio Árbora, segunda etapa. Según la ESPH, estos trabajos responden a mantenimiento preventivo para garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo.

Por otra parte, en el distrito de Mercedes, el corte está previsto de 7 a. m. a 4 p. m. en el sector de Mercedes Norte. La afectación se ubicará desde el Súper Los Gemelos, 25 metros al este, hasta la entrada de Villa Colonial sobre calle pública. En este caso, la intervención corresponde a poda de árboles solicitada por la Municipalidad de Heredia.

La ESPH informó que notificó a los usuarios mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes. En total, 49 servicios eléctricos resultarán impactados entre ambas zonas.

La entidad recomienda a los usuarios tomar previsiones durante el periodo de suspensión y verificar si su servicio está incluido mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm