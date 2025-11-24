Cortes de luz en Heredia este martes: estos son los detalles

Corte eléctrico por reubicación de postería dejará sin servicio varios sectores de Guararí este martes.

Este martes 25 de noviembre, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá el servicio eléctrico en el distrito San Francisco de Heredia, debido a trabajos programados para reubicar postería.

La suspensión se realizará entre las 7:30 a. m. y las 2 p. m. y comprende 435 suministros eléctricos.

El área puntual de la intervención incluye Guararí, frente al Súper Price #2 o del Rey 300 metros hacia el oeste. La información ha sido comunicada a través de página web, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y perifoneo.

La ESPH habilitó el siguiente enlace para verificar si su número de contrato está incluido en esta suspensión programada: https://tinyurl.com/23jypfzm