Cortes de luz en Heredia este martes: estos son los detalles

Este martes 25 de noviembre, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá el servicio eléctrico en el distrito San Francisco de Heredia, debido a trabajos programados para reubicar postería.
La suspensión se realizará entre las 7:30 a. m. y las 2 p. m. y comprende 435 suministros eléctricos.
El área puntual de la intervención incluye Guararí, frente al Súper Price #2 o del Rey 300 metros hacia el oeste. La información ha sido comunicada a través de página web, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y perifoneo.
La ESPH habilitó el siguiente enlace para verificar si su número de contrato está incluido en esta suspensión programada: https://tinyurl.com/23jypfzm