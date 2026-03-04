Cortes de luz en Heredia este jueves 5 de febrero: este es el horario de la suspensión

Revise el horario del corte de luz programado en Ulloa de Heredia este jueves 5 de marzo.

Vecinos del cantón de Heredia, en el distrito de Ulloa, enfrentarán un corte de luz programado este jueves 5 de marzo del 2026, según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión del servicio eléctrico se realizará entre las 8 a. m. y las 2:30 p. m. como parte de trabajos de mantenimiento preventivo que buscan garantizar un suministro eléctrico confiable y continuo en la zona.

De acuerdo con la empresa, la afectación se concentrará en el siguiente punto específico:

Condominio Francosta, lote n.° 385

En total, la suspensión programada podría impactar 192 clientes en ese sector del distrito de Ulloa.

Si usted desea confirmar si su servicio eléctrico estará incluido en esta suspensión, puede verificarlo mediante su número de contrato en el siguiente enlace:https://tinyurl.com/23jypfzm