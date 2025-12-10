El País

Cortes de luz en Cartago: Jasec suspenderá el servicio este jueves

Prepárese para el corte de luz de este jueves en Cartago: vea los sectores que estarán sin servicio y los negocios que resultarán afectados

Por Silvia Ureña Corrales
Jasec suspenderá el servicio eléctrico este jueves 11 en Cartago por construcción de red en el circuito Ochomogo. (Rafael Pacheco Granados)







