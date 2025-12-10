Cortes de luz en Cartago: Jasec suspenderá el servicio este jueves

Jasec suspenderá el servicio eléctrico este jueves 11 en Cartago por construcción de red en el circuito Ochomogo.

Un sector de Cartago enfrentará una suspensión programada del servicio eléctrico este jueves 11 de diciembre, debido a trabajos de construcción de red eléctrica que realizará la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

Según informó la institución, los cortes se efectuarán de 7:30 a. m. a 4 p. m., afectando únicamente el sector oeste de la pista del circuito Ochomogo, específicamente desde Pequeño Mundo hasta la venta de autos usados Exit.

Esta suspensión forma parte de un proyecto de planificación y desarrollo en la red.

Entre los principales afectados por las maniobras están empresas, comercios y clientes residenciales. Algunos de los lugares donde se resentirá el corte incluyen:

Walmart, Ekono y Auto Plaza

Mini Súper Ruta 2, Mundo Mágico y Servicentro Delta

Taller Automotriz Especializado, Tienda Shortper Store y Don Colchón

Reciclaje Teca, Transporte La Lima, Ferromax y MBA Technology

Pequeño Mundo, Ditesa, Casoma, La Guacamaya y Agrotico

Predios como el de H Solís, Luis Chacón y otros en la zona

Clientes aledaños a la tienda de embutidos El Gaucho, así como Tapicería de Autos Costa Rica

Para más información sobre cortes programados, usted puede visitar: https://www.jasec.go.cr/index.php/suspensiones-programadas/