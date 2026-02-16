Cortes de luz en Cartago este martes 17 de febrero en el sector de Taras

Vecinos y comercios de Taras en Cartago no tendrán servicio eléctrico este martes 17 de febrero.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) informó que la suspensión iniciará a las 7:30 a. m. y el servicio se restablecerá a las 4:30 p. m.

El circuito afectado será Taras, específicamente desde la Isla de Lima hasta Café con Esmero, en el sector este de la pista. La interrupción responde a labores técnicas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en la zona.

Entre los clientes impactados figuran comercios, talleres, supermercados, empresas de servicios y vecinos ubicados entre la marisquería y la cancha de fútbol del sector. También se verán afectados establecimientos como Purdy Motor, la Central Telefónica del ICE, Café con Esmero, Ferretería La Lima, Marisquería Las Américas y diversos talleres y negocios locales.

Jasec recomendó a los usuarios tomar previsiones, desconectar equipos sensibles y organizar sus actividades con antelación para reducir afectaciones durante el horario del corte.

Para más información, usted puede comunicarse al Centro de Servicio al Cliente al teléfono 2550-6800 o consultar los canales oficiales de la institución.