El País

Cortes de luz en Cartago este jueves por trabajos de Jasec

Suspensiones de electricidad afectarán zonas de Cartago este jueves 30 de octubre por trabajos programados de la Jasec. Consulte las regiones y horarios

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
JASEC
Jasec interrumpirá el servicio en El Tejar y Pacayas por mejoras eléctricas este jueves. Afectará residencias, comercios e instituciones.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesJasec
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.