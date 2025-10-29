Cortes de luz en Cartago este jueves por trabajos de Jasec

Jasec interrumpirá el servicio en El Tejar y Pacayas por mejoras eléctricas este jueves. Afectará residencias, comercios e instituciones.

Vecinos de El Tejar de El Guarco y Llano Grande de Pacayas, en Cartago, enfrentarán cortes de luz este jueves 30 de octubre del 2025 debido a trabajos programados por parte de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), según datos oficiales.

En el caso de Tejar de El Guarco, la suspensión comenzará a las 7:30 a.m. y se extenderá hasta las 4:30 p.m., con el fin de facilitar la instalación de un poste. Este corte afectará el circuito Tejar Guadalupe e impactará una extensa lista de residencias, comercios e instituciones públicas.

Entre los sitios sin electricidad estarán: el Automercado, Ministerio de Salud, Banco Nacional, Super Palí, Mega Súper del Guarco, clínicas, condominios y urbanizaciones como María Isabel, Ana Lucía, Villa Foresta y Don Bosco. También se verán impactadas instalaciones como el Ebáis, la Municipalidad de El Guarco, el Colegio Elías Leiva, delegaciones de la Fuerza Pública y centros educativos.

Por su parte, en Llano Grande de Pacayas, el corte de luz será de 8:30 a.m. a 4 p.m. y corresponde a mejoras en la red eléctrica. En este caso, se verán afectados vecinos desde la escuela de Llano Grande hasta San Martín de Oreamuno, incluyendo la Iglesia de San Martín, escuelas, lecherías, quebradores, proyectos agrícolas, y áreas residenciales que se extienden hasta Barrio San Isidro.

Además, algunos sectores tendrán afectaciones breves de 30 minutos en la mañana y la tarde por maniobras operativas.

Ambas interrupciones se anunciarán mediante perifoneo, redes sociales y sitio web. Para más detalles, usted puede contactar a la Jasec al 2550-6800, extensiones 7605 y 7603, o escribir al correo franklin.aguilar@jasec.go.cr.