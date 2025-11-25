Cortes de luz en algunas zonas de Cartago este miércoles: estos son los detalles

Suspensión eléctrica programada de JASEC afectará sectores clave de Cartago el miércoles 26 de noviembre del 2025.

Un extenso corte programado del servicio eléctrico dejará sin electricidad a cientos de usuarios en el cantón central de Cartago este miércoles 26 de noviembre del 2025, debido a labores de tendido de línea trifásica por parte de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

La suspensión se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m., e impactará a residentes, negocios, centros educativos y comercios ubicados en Guadalupe, San Isidro, El Tejar, entre otras comunidades del circuito Cartago, incluyendo su ramal Copito y el ramal Medifarma.

Entre los lugares incluidos en la interrupción figuran zonas residenciales, pulperías, panaderías, supermercados, clínicas, restaurantes, guarderías, centros comerciales, iglesias, farmacias, talleres, industrias, y cadenas de comida rápida como Starbucks, Pizza Hut, Pops, Mac Donald’s y AMPM.

También quedarán sin energía servicios esenciales como la Escuela de Santa Gertrudis, el Ebais del Parque Industrial y varios centros médicos privados, entre ellos Clínica Integral Antu y Family Dent Odontología Integral.

La empresa informó que la interrupción es necesaria para avanzar con trabajos de infraestructura eléctrica, por lo que recomienda tomar previsiones para evitar contratiempos.

La suspensión fue anunciada a través de perifoneo, aplicaciones móviles, redes sociales y el sitio web de Jasec.