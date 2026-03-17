Cortes de luz del ICE impactarán distintas zonas de San José, Guanacaste y Alajuela este miércoles

Zonas de Pérez Zeledón, Bagaces, Liberia, Tilarán y Guatuso tendrán cortes de luz este 18 de marzo por mantenimiento del ICE.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 18 de marzo de 2026 en distintas comunidades de San José, Guanacaste y Alajuela. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En San José, el cantón de Pérez Zeledón tendrá interrupciones en San Isidro de El General. Las localidades afectadas serán El Camarón y Dos Pinos. El servicio se suspenderá de 7 a. m. a 1 p. m.

En Guanacaste, Bagaces enfrentará cortes en Las Pumas y La Guaria, desde las 7:30 a. m. hasta la 1 p. m. En Liberia, distrito de Cañas Dulces, el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 1 p. m.

También en Guanacaste, el cantón de Tilarán tendrá afectación en el sector del Banco Nacional de Tilarán. El corte iniciará a las 8:30 a. m. y finalizará a las 2:30 p. m.

En la provincia de Alajuela, el cantón de Guatuso tendrá dos puntos afectados. En Katira, la comunidad de Campos de Oro estará sin servicio de 8 a. m. a 1 p. m. En Buenavista, Colonia Naranjeña tendrá suspensión de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/