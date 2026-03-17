Cortes de luz del ICE impactarán distintas zonas de San José, Guanacaste y Alajuela este miércoles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará cortes de luz programados este miércoles 18 de marzo de 2026 en distintas comunidades de San José, Guanacaste y Alajuela. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
En San José, el cantón de Pérez Zeledón tendrá interrupciones en San Isidro de El General. Las localidades afectadas serán El Camarón y Dos Pinos. El servicio se suspenderá de 7 a. m. a 1 p. m.
En Guanacaste, Bagaces enfrentará cortes en Las Pumas y La Guaria, desde las 7:30 a. m. hasta la 1 p. m. En Liberia, distrito de Cañas Dulces, el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 1 p. m.
También en Guanacaste, el cantón de Tilarán tendrá afectación en el sector del Banco Nacional de Tilarán. El corte iniciará a las 8:30 a. m. y finalizará a las 2:30 p. m.
En la provincia de Alajuela, el cantón de Guatuso tendrá dos puntos afectados. En Katira, la comunidad de Campos de Oro estará sin servicio de 8 a. m. a 1 p. m. En Buenavista, Colonia Naranjeña tendrá suspensión de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.
Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/