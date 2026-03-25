Cortes de luz del ICE en Alajuela, Limón, Cartago, San José y Puntarenas este jueves

El ICE anunció cortes de luz en varias provincias este jueves 26 de marzo por mantenimiento e instalación de equipos.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este jueves 26 de marzo de 2026 en varias zonas del país. Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento e instalación de equipos en distintas comunidades.

En la provincia de Alajuela, el servicio se suspenderá en San Antonio, específicamente en las localidades de Coco y San Antonio, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m. Además, en el distrito central de Alajuela habrá cortes en Sunterrane, Zona Franca Z y San Antonio del Tejar entre las 5 p. m. y las 10 p. m., debido a la instalación de transformadores.

En Limón, cantón de Talamanca, distrito de Cahuita, la comunidad de Playa Chiquita estará sin electricidad desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m.

Cartago también tendrá afectación en el cantón de Turrialba, distrito de Tres Equis. En la localidad de Sitio Mata el corte se aplicará de 8 a. m. a 3 p. m.

En San José, el cantón de Turrubares, distrito de San Luis, tendrá interrupciones en San Pedro, San Luis, San Francisco, San Rafael de Turrubares y Ponteciana. El servicio se suspenderá de 8 a. m. a 1 p. m.

Puntarenas registrará dos cortes. En el cantón de Quepos, distrito de Savegre, la comunidad de San Andrés de Matapalo estará sin luz de 8 a. m. a 1:30 p. m. Asimismo, en el cantón central de Puntarenas, distrito de Cóbano, la localidad de Piedades tendrá suspensión del servicio de 9 a. m. a 3 p. m.

Para más información sobre las suspensiones puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/