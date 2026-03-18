Cortes de luz del ICE dejarán sin electricidad a Limón, Alajuela, Puntarenas y Cartago este jueves

El ICE suspenderá el servicio eléctrico este jueves 19 de marzo en varias zonas del país por trabajos de mantenimiento en la red.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este jueves 19 de marzo de 2026 en varias comunidades de Limón, Alajuela, Puntarenas y Cartago, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio se aplicarán en distintos horarios según la zona, por lo que usted debe tomar previsiones para evitar afectaciones en sus actividades diarias.

En la provincia de Limón, el corte impactará el sector de El Coco, en Siquirres, desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m.

En Alajuela, el servicio se suspenderá en Buenavista de Guatuso, específicamente en Mónico, entre las 8 a. m. y la 1:30 p. m. Además, en el cantón central de Alajuela se realizará una interrupción nocturna por instalación de nuevos transformadores, desde las 9 p. m. hasta las 2 a. m. del viernes 20 de marzo.

Puntarenas concentrará varios cortes. En Quepos se verán afectados: Calle Curinga, Punta Leona y Bajo del Rey, con interrupciones entre las 8 a. m. y las 1 p. m., según cada localidad. En Coto Brus, el sector de La Palmira en San Vito no tendrá electricidad de 8 a. m. a 12 p. m. Asimismo, en Garabito, la comunidad de Lagunillas en Tárcoles enfrentará suspensión del servicio entre las 8 a. m. y las 3 p. m.

En Cartago, el corte se aplicará en Turrialba, en sectores como Ganadería, Catie, 109 y Kayaqueros, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

Para más información sobre los cortes y posibles actualizaciones, usted puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/