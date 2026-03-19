Cortes de luz del ICE afectarán San José, Cartago y Alajuela este viernes 20 de marzo

ICE realizará cortes de luz en San José, Cartago y Alajuela este viernes 20 por mantenimiento en la red eléctrica.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este viernes 20 de marzo de 2026 en sectores de San José, Cartago y Alajuela, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En San José, los trabajos se realizarán en el cantón de Pérez Zeledón, específicamente en San Isidro de El General. El corte afectará el barrio Durán Picado entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

En Cartago, la suspensión del servicio se aplicará en el cantón de Turrialba, distrito de La Suiza. La localidad de La Selva permanecerá sin electricidad desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

En Alajuela, el corte se concentrará en el cantón de San Carlos, distrito de Pital. La comunidad de Saíno estará sin servicio eléctrico entre las 8:30 a. m. y la 1 p. m.

El ICE indicó que estas labores forman parte del mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Para conocer más detalles sobre estas y otras suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/