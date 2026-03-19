El País

Cortes de luz del ICE afectarán San José, Cartago y Alajuela este viernes 20 de marzo

Revise aquí horarios, zonas impactadas y cómo prepararse ante la suspensión del servicio eléctrico

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Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
ICE realizará cortes de luz en San José, Cartago y Alajuela este viernes 20 por mantenimiento en la red eléctrica. (ICE /ICE)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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