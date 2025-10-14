Cortes de luz dejarán sin servicio a San Pedro, Escazú y el centro de San José este miércoles

La CNFL realizará cortes de luz en San Pedro, Escazú y San José centro este miércoles 15 de octubre por trabajos en la red. Foto: Rafael Pacheco Granados

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico este miércoles 15 de octubre en al menos tres sectores de la Gran Área Metropolitana debido a trabajos en la red de distribución.

Las zonas afectadas incluyen sectores de San Pedro, San Antonio de Escazú y el distrito Hospital en el cantón central de San José.

En el distrito de San Pedro de Montes de Oca, la interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m. debido a labores de instalación de conductor.

El corte incluirá zonas comerciales y residenciales cercanas a la Universidad de Costa Rica y puntos clave como el Centro Comercial Muñoz y Nanne, Parque John F. Kennedy, Gasolinera El Higuerón y Plaza San Pedro. Se verán afectados negocios, oficinas, centros educativos, restaurantes, consultorios médicos y residencias estudiantiles.

Entre los sitios más reconocibles están la UCR, Academia de Tecnología, Banco Popular, BAC San José, Teatro Universitario, Mundo Loco, Soda La U, Veterinaria del Dr. Lutz, Mas x Menos, entre decenas de otros comercios y oficinas en avenidas y calles principales como la Ruta Nacional N.º 2, Calle 65, Avenida 8, Calle 69B, Avenida de la Cultura y Calle 57.

En San Antonio de Escazú, el corte se dará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. por trabajos de relocalización de postería.

Entre los sectores afectados están puntos conocidos como el Mirador Tiquicia, la Iglesia Católica de Bebedero, el Parque Bebedero, la Escuela David Marín Hidalgo, la Pulpería Trina, la Panadería Shakina y el área de Villas Escazú. También se incluyen zonas cercanas a las antenas en Alto Granadilla.

Finalmente, en el cantón central de San José, específicamente en los barrios Dolorosa Oeste y Pacífico, la suspensión está prevista entre las 8 a. m. y las 2 p. m. por mantenimiento en la red de media tensión subterránea.

Abarcará el sector comprendido entre la calle 00 y la calle 08, desde avenida 12 hasta avenida 20. Entre los sitios referenciales figuran la Estación Metropolitana Sur de Bomberos, la Estación del tren al Pacífico y la Ferretería Arrieta.

La CNFL recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, desconectar equipos sensibles y confirmar la reanudación del servicio antes de manipular electrodomésticos. Para más información sobre estas interrupciones y otras programadas, puede visitar: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones