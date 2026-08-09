El País

Cortes de luz dejarán sin electricidad a sectores de Heredia este martes 11 de agosto: revise horarios y lugares

Revise si su comunidad está entre las zonas de Heredia que tendrán una suspensión eléctrica este 11 de agosto y conozca los horarios previstos

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Por Silvia Ureña Corrales
Uno de los medidores eléctricos que la ESPH prevé sustituir en hogares y comercios de Heredia como parte del plan de modernización hacia un sistema de medición inteligente.
Dos cortes de luz afectarán 392 servicios en Heredia este 11 de agosto por mantenimiento y trabajos programados en la red eléctrica. (ESPH/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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