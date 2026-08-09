Cortes de luz dejarán sin electricidad a sectores de Heredia este martes 11 de agosto: revise horarios y lugares

Dos cortes de luz afectarán 392 servicios en Heredia este 11 de agosto por mantenimiento y trabajos programados en la red eléctrica.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará dos cortes de luz programados este martes 11 de agosto en sectores del cantón de Heredia. Las suspensiones afectarán a 392 servicios y se extenderán durante varias horas.

Los trabajos se realizarán en los distritos de Heredia y Ulloa debido a labores de mantenimiento e intervenciones en la red eléctrica.

El primer corte se efectuará de 7:30 a. m. a 2 p. m. en el distrito de Heredia. La suspensión afectará 277 servicios.

La interrupción abarcará la urbanización Eduviges Acosta, el condominio Villa Real y la urbanización Génesis.

La ESPH indicó que el motivo corresponde a mantenimiento de la red eléctrica. La empresa comunicó la suspensión por medio de Facebook y mensajes de texto.

Segundo corte será en Ulloa

Otra suspensión del servicio eléctrico se realizará en el distrito de Ulloa entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

Los trabajos afectarán 115 servicios del condominio Uniko, etapa 4.

En este caso, la ESPH indicó que realizará trabajos en la red eléctrica. La información sobre la interrupción se comunicó mediante volantes y mensajes de texto.

En total, las dos suspensiones programadas para el 11 de agosto abarcarán 392 servicios en el cantón de Heredia.

Los abonados pueden revisar con su número de contrato si estarán afectados por esta suspensión en el siguiente enlace:

https://tinyurl.com/23jypfzm