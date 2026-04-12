El País

Cortes de luz afectarán zonas de Alajuela, Guanacaste, Cartago y Limón este martes 14 de abril

Suspensiones eléctricas programadas impactarán varias comunidades durante la mañana y tarde por labores de mantenimiento

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
ICE aplicará cortes de luz el 9 de marzo en Orotina, Pérez Zeledón, Orosi y Guápiles por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
ICE aplicará cortes de luz en Alajuela, Guanacaste, Cartago y Limón este martes 14 de abril en distintos horarios. (ICE/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcortes de luzcortes de electricidadICE
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.