Cortes de luz afectarán zonas de Alajuela, Guanacaste, Cartago y Limón este martes 14 de abril

ICE aplicará cortes de luz en Alajuela, Guanacaste, Cartago y Limón este martes 14 de abril en distintos horarios.

Cortes de luz programados afectarán varias comunidades de Alajuela, Guanacaste, Cartago y Limón este martes 14 de abril de 2026, según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Las suspensiones obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En Alajuela, el servicio se interrumpirá en el cantón de Atenas, específicamente en la localidad de Atenas, desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

En Guanacaste, los cortes impactarán varios cantones en el mismo horario. En Bagaces, se verá afectada la zona de Limonal. En Liberia, la suspensión alcanzará Peñas Blancas. En La Cruz, el corte se aplicará en La Cruz San Bosco. Todos estos trabajos se realizarán entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Cartago, el cantón de Jiménez tendrá interrupciones en Pejibaye. Las comunidades afectadas serán Sabanillas, El Congo y Las Malvinas. En este caso, el corte iniciará a las 8:30 a. m. y se extenderá hasta las 2 p. m.

Por su parte, en Limón, el cantón de Pococí registrará suspensión del servicio en la localidad de Jardín Ticabán. El corte se aplicará desde las 9 a. m. hasta las 12 m. d.

El ICE recomendó a los usuarios tomar previsiones para reducir afectaciones en actividades cotidianas y desconectar equipos eléctricos durante el periodo de suspensión.

Para más información y detalles actualizados sobre los cortes de luz, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/mantenimiento-programado/