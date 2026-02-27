Cortes de luz afectarán Zona Franca El Coyol en Alajuela este sábado: estos son los horarios

Zona Franca El Coyol en Alajuela tendrá cortes de luz este sábado 28 de febrero entre 8 a.m. y 11:30 a.m.

Los vecinos de Alajuela, en el sector de Zona Franca El Coyol, enfrentarán cortes de luz este sábado 28 de febrero debido a trabajos programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La suspensión del servicio eléctrico iniciará a las 8 a.m. y se extenderá hasta las 11:30 a.m., según el cronograma oficial de mantenimiento.

El ICE informó que la interrupción se debe a labores técnicas necesarias para fortalecer la red y mejorar la estabilidad del suministro en la zona industrial.

La afectación se concentrará específicamente en la Zona Franca El Coyol, en el cantón central de Alajuela. Si usted reside o labora en ese sector, tome previsiones para evitar inconvenientes durante el periodo sin electricidad.

Para conocer el detalle de los trabajos y verificar si su propiedad se encuentra dentro del área impactada, puede consultar el sitio oficial del ICE en el siguiente enlace: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/