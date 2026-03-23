Cortes de luz afectarán Tibás y Hatillo este martes 24 de marzo por trabajos eléctricos

CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas

Los vecinos de Tibás y Hatillo enfrentarán cortes de luz este martes 24 de marzo debido a trabajos programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). La suspensión del servicio se realizará entre las 8 a. m. y las 4 p. m. en sectores específicos de ambos distritos.

En Tibás, el corte impactará zonas de Colima, en el cantón Central, de forma parcial. La interrupción responde a obras por contrato de redes eléctricas, específicamente por extensión de línea. El área afectada se ubica en las cercanías del cruce de Cuatro Reinas, diagonal a la antigua Laminadora.

Entre los sitios que sí estarán dentro del área de suspensión se encuentran comercios, industrias y viviendas como MAZ Tibás, METALCO, PRELAB, Servicentro Delta, Repuestos CAT, Pollolandia, Pizza Junior, Super La Familia y diversos condominios y casas de habitación.

Por otra parte, lugares como la iglesia San Bruno, Palí, Megasúper Cuatro Reinas y Farmacia JMC no estarán incluidos en la interrupción del servicio.

En Hatillo 2, la suspensión será parcial y obedece a la relocalización de postería como parte de obras eléctricas. El corte abarcará un sector cercano al minisúper Taobao #3, con un alcance de 75 metros al este, 50 metros al norte y 50 metros al oeste.

En esta zona se verán afectadas principalmente casas de habitación, así como puntos cercanos a avenida 26 y calle 50A. El minisúper Taobao #3 y el minisúper Badilla no estarán dentro del área de corte.

La CNFL advirtió que usuarios cercanos a las zonas intervenidas podrían percibir fluctuaciones o interrupciones momentáneas del servicio eléctrico.

Para más detalles y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones