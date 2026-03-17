Cortes de luz afectarán sectores de San José y Heredia este miércoles 18 de marzo

CNFL aplicará cortes de luz en sectores de San José y Heredia este miércoles 18 de marzo en distintos horarios.

Los cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) afectarán distintos sectores de San José y Heredia este miércoles 18 de marzo del 2026, en horarios que van desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., según informó la institución.

Las suspensiones del servicio responden a trabajos de construcción y mantenimiento en la red eléctrica, así como a labores en infraestructura subterránea, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro.

En San José, en el cantón de Santa Ana, distrito Brasil, el corte será parcial entre las 8 a. m. y las 4 p. m. La interrupción abarcará desde la capilla de Brasil hasta la entrada de la planta hidroeléctrica Brasil. Se verán afectadas viviendas y la planta hidroeléctrica. La escuela Brasil no estará incluida.

Ese mismo día, en el cantón Central de San José, distrito Merced, habrá suspensión entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m. El corte comprenderá de la calle 12 a la calle 20, entre avenida 3 y avenida 9. La zona incluye el Instituto Nacional de Seguros, el centro comercial Paseo de la Moda, hoteles y comercios cercanos.

En Heredia y Alajuela, la CNFL realizará trabajos de mantenimiento preventivo con afectación parcial en Santa Bárbara y Río Segundo. El servicio se suspenderá de 8 a. m. a 4 p. m. El área intervenida se ubica desde el servicentro La Pacífica, cerca de calle El Guayabo, 800 metros al este, hasta las cercanías de Casa Betania. Entre los sitios impactados están centros educativos, hoteles, residenciales e iglesias.

Para conocer el detalle completo de los cortes y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones