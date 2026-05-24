Cortes de luz afectarán sectores de Guanacaste y Alajuela este martes 26 de mayo

ICE realizará cortes de luz este martes 26 de mayo en Bagaces, Guatuso y Upala por mantenimiento eléctrico.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este martes 26 de mayo en comunidades de Guanacaste y Alajuela por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Las suspensiones del servicio afectarán localidades de Bagaces, Guatuso y Upala durante la mañana y parte de la tarde.

En Bagaces, Guanacaste, el corte se realizará en San Miguel de Bijagua. La suspensión iniciará a las 7:30 a. m. y finalizará a la 1 p. m.

En Guatuso, Alajuela, el ICE interrumpirá el servicio en Río Celeste. Los trabajos comenzarán a las 8:30 a. m. y concluirán a la 1:30 p. m.

Mientras tanto, en Bijagua de Upala, el corte abarcará Río Celeste, Colonia Naranjeña y Makengal. La suspensión también se extenderá desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

El ICE indicó que las interrupciones obedecen a labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica.

Para más información sobre cortes programados, usted puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/