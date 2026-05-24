El País

Cortes de luz afectarán sectores de Guanacaste y Alajuela este martes 26 de mayo

Las suspensiones eléctricas se extenderán durante la mañana y parte de la tarde en sectores de Guanacaste y Alajuela

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Por Jailine González Gómez
Reparación y mantenimiento del tendido eléctrico
ICE realizará cortes de luz este martes 26 de mayo en Bagaces, Guatuso y Upala por mantenimiento eléctrico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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