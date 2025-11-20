Cortes de luz afectarán San Pedro, La Uruca, Heredia y Escazú este viernes 21 de noviembre

San Pedro, La Uruca, Escazú y Heredia tendrán cortes de luz el 21 de noviembre debido a trabajos programados de la CNFL.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció que este viernes 21 de noviembre del 2025, se realizarán cortes programados de electricidad en distintas zonas del Valle Central, como parte de proyectos empresariales, mantenimiento preventivo y obras por contrato. Las afectaciones se extenderán hasta por diez horas en algunos sectores.

San Pedro: afectación extensa en zona comercial

En San Pedro de Montes de Oca, los trabajos iniciarán a las 7:30 a. m. y se prolongarán hasta las 5 p. m. La suspensión será necesaria para la instalación de conductor sobre la carretera Interamericana Sur, desde el Banco Nacional San Pedro hasta Genki.

El corte de electricidad afectará locales y residencias cercanas a la Iglesia de San Pedro, así como comercios como Economy Rent a Car, Tico Burguesas, AM PM, Farmacia Saba, Crazy Dels, Multiship, entre otros. En total, 68 clientes se verán impactados.

No se verán afectados lugares como el Banco Nacional San Pedro, Outlet Mall, Seguros LAFISE ni la Bomba Delta.

La Uruca: mantenimiento de obras eléctricas

En La Uruca, el corte se efectuará de 8 a. m. a 3 p. m., para realizar trabajos de mantenimiento preventivo. La zona específica incluye el barrio Copey, en las cercanías de la Antigua Ladrillera.

Heredia: instalación de poste en San Isidro

También se interrumpirá el servicio de 8 a. m. a 2 p. m. en San Isidro de Heredia, en el sector ubicado 250 metros norte del Bodegón del Hierro. Se realizarán labores de instalación de un poste. La afectación incluye viviendas cercanas, Soda Ruta 32 y Soluciones Hidráulicas de Costa Rica.

El Bodegón del Hierro no será afectado.

Escazú: suspensión parcial por obras

Por último, en Escazú centro, la interrupción se programó entre las 8 a. m. y las 4 p. m., cerca del Condominio Monte Plata. El corte es necesario para instalar un nuevo poste, y afecta únicamente casas de habitación. La Estación AyA El Poró y el condominio quedarán fuera de la zona de corte.

La CNFL advirtió que vecinos en zonas aledañas a las áreas señaladas podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos de energía durante los trabajos.

Para consultar si su servicio se verá afectado por esta suspensión programada, puede ingresar su número NISE en el sitio oficial.