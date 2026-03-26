Cortes de luz afectarán Puntarenas este viernes 27 de marzo por trabajos del ICE

ICE aplicará cortes de luz en Puntarenas el 27 de marzo en San Vito y Cóbano por trabajos de mantenimiento.

Los cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) afectarán varios sectores de la provincia de Puntarenas este viernes 27 de marzo de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En el cantón de Coto Brus, distrito de San Vito, la suspensión del servicio impactará las localidades de La Montaña y Linda Vista. El corte iniciará a las 7 a. m. y se extenderá hasta las 12 p. m.

Por su parte, en el cantón de Puntarenas, distrito de Cóbano, el servicio eléctrico se interrumpirá en la comunidad de Mal País. En este sector, la afectación comenzará a las 9 a. m. y finalizará a las 3 p. m.

El ICE indicó que estas labores responden a trabajos de mantenimiento preventivo, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en estas zonas.

Para más información y detalles actualizados, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/