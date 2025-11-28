Cortes de luz afectarán parcialmente San Pedro de Montes de Oca este sábado

CNFL realizará cortes de luz en zonas puntuales de San Pedro este 29 de noviembre, de 7:30 a. m. a 5 p. m., por mejoras en el sistema eléctrico.

Un corte programado de electricidad afectará varios sectores de San Pedro de Montes de Oca, en San José, este sábado 29 de noviembre entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que la suspensión obedece a trabajos relacionados con un proyecto empresarial de conversión de voltaje.

El corte abarcará zonas específicas desde la Dirección de Calificación de la Invalidez 380 metros este sobre la avenida 14, incluyendo las calles 55 y 59. También afectará el sector comprendido desde Central de Eventos 350 metros sur sobre calle 57, con afectaciones parciales en las avenidas 12A, 14A y 16.

Entre los sitios identificados dentro del área de suspensión eléctrica se encuentran residencias, apartamentos, clínicas, empresas tecnológicas, negocios de estética y centros educativos. Algunos de los inmuebles destacados incluyen:

Kibou Residencia Geriátrica

Apartamentos Las Brisas, Zamari, Vista Real y Yoses Este S.A.

ILISA Instituto de Idiomas

Racknation S.A.

Cosmodent Learn y Cosmodent Shop

Johanna Segura Estética Spa

Liberty Telecomunicaciones

Constructora Hegovi Internacional

Oficentro La Granja

Language Express

Asociación Barrio Roosevelt San Pedro

Cúmulo Estelar de las Pléyades S.A., entre otros.

Para más información, usted puede visitar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones