Cortes de luz afectarán Escazú y San Francisco de Dos Ríos este jueves

CNFL realizará cortes de luz en Escazú y San Francisco de Dos Ríos el 19 de marzo por mantenimiento y expansión eléctrica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó cortes de luz para este miércoles 19 de marzo del 2026 en sectores de Escazú y San Francisco de Dos Ríos, en San José. Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo y construcción de obras eléctricas.

En Escazú, distrito de San Antonio, el servicio se suspenderá en El Carmen, específicamente en calle Los Chumicos, de 7:30 a. m. a 3 p. m. La afectación será parcial y abarcará viviendas del sector.

Ese mismo día, también en San Antonio, calle Huacas tendrá un corte total entre 8 a. m. y 3 p. m. debido a labores de extensión de líneas secundarias. La interrupción impactará principalmente casas de habitación.

Por su parte, en San Francisco de Dos Ríos, el corte será de 8 a. m. a 4 p. m. por mantenimiento preventivo. La afectación se concentrará en un amplio sector que incluye desde el parque Okayama, 500 metros al norte, hasta la iglesia católica de San Francisco. También abarca 700 metros al oeste desde ese punto, hacia las cercanías de hoteles de paso y la estación de servicio Global Fuel.

En esta zona, la suspensión impactará tanto comercios como servicios y viviendas. Entre los sitios cercanos se encuentran supermercados, restaurantes, farmacias, talleres, bancos y centros de servicios.

Para más información puede consultar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones