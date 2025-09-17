Cortes de luz afectarán Dulce Nombre de Cartago este jueves: estos son los detalles

Jasec anuncia cortes de luz en Dulce Nombre de Cartago este jueves 18 por instalación de postes. La suspensión durará nueve horas. Foto: Rafael Pacheco

Una suspensión del servicio eléctrico programada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) afectará amplios sectores del distrito de Dulce Nombre, en Cartago, este jueves 18 de setiembre, desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

El corte se realizará en el circuito Cerrillos, específicamente en un sector ubicado 100 metros al este del supermercado Pali Dulce Nombre, como parte de las labores de instalación de postes.

Durante las maniobras, se verán afectadas diversas zonas residenciales y comerciales, entre ellas: Mercasa, Hacienda Real, Super Jirara, barrio San Gerardo, Lourdes, Navarro de Muñeco, condominio El Tejal, y Mata Guineo, entre otros.

Asimismo, permanecerán sin electricidad centros educativos y establecimientos como el Colegio Daniel Oduber, Escuela Juan Márquez de Coronado, Escuela de Lourdes, el Gimnasio Claude Hope, la Iglesia Católica de Lourdes, y Villa Plants.

También se reportan afectaciones por paro eléctrico en el trayecto comprendido entre la tienda Mary y la esquina noreste del cementerio de Agua Caliente, donde se encuentran comercios como la Licorera Dulce Nombre y el supermercado Pali.

Jasec informó que los trabajos estarán coordinados por el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Red, con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio en la zona.

Para más detalles sobre la suspensión o confirmar si su servicio será interrumpido, usted puede comunicarse con el Centro de Contacto con el Cliente al 2550-6800, extensión 7636, o consultar las plataformas oficiales de Jasec, incluyendo su sitio web y redes sociales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.