Cortes de luz afectarán dos cantones de Heredia este martes 14 de abril por trabajos de la ESPH

ESPH realizará cortes de luz en San Isidro y San Rafael el 14 de abril para optimizar el servicio eléctrico en varias comunidades.

Los cantones de San Isidro y San Rafael, en la provincia de Heredia, tendrán cortes de luz programados el próximo martes 14 de abril debido a trabajos de mejora en la red eléctrica, informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

En el cantón de San Isidro, distrito de Concepción, el corte se ejecutará de 8 a. m. a 3 p. m. La afectación abarcará unos 300 metros desde la entrada principal de San Isidro hacia el oeste, incluyendo sectores de calle principal y la zona de Tierra Blanca. En este punto, la ESPH instalará transformadores y mejorará la infraestructura eléctrica.

Por otra parte, en el cantón de San Rafael, distrito de Los Ángeles, la interrupción se extenderá de 7 a. m. a 4 p. m. El área afectada comprende los alrededores del Centro Educativo Nueva Generación, en un radio aproximado de 200 metros desde la entrada por calle La Saca.

Usted puede verificar si su servicio se verá afectado mediante su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm