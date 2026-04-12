El País

Cortes de luz afectarán dos cantones de Heredia este martes 14 de abril por trabajos de la ESPH

Suspensiones eléctricas en Heredia impactarán sectores de San Isidro y San Rafael por mejoras en la red este 14 de abril

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Por Jailine González Gómez
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
ESPH realizará cortes de luz en San Isidro y San Rafael el 14 de abril para optimizar el servicio eléctrico en varias comunidades. (Gemini/Gemini)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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