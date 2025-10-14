Cortes de luz afectarán amplios sectores de Cartago este miércoles: tome nota de los detalles

Vecinos y comercios de Guadalupe, en el cantón central de Cartago, enfrentarán una suspensión del servicio eléctrico este miércoles 15 de octubre, debido a trabajos programados por Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) para mejorar la red de distribución.
Más de 20 negocios, residencias y comercios en Guadalupe de Cartago se quedarán sin servicio eléctrico este miércoles 15 de octubre, debido a trabajos programados por Jasec.
La interrupción se extenderá desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., y responde a labores de tendido de línea trifásica, según la planificación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.
El corte se aplicará sobre el circuito Cartago, en el tramo comprendido del Pozo La Mora hacia el norte hasta Infesa. Entre los sitios afectados se encuentran centros médicos, panaderías, pulperías, iglesias, comercios locales y urbanizaciones.
Entre los principales puntos sin energía durante ese periodo destacan:
- Centro de Carnes La Joya
- Panadería Mas Pan
- Funeraria La Milagrosa
- Pulpería Arenilla 2000
- Urbanización El Valle
- Iglesia Cristiana Jehová Jireh
- Centro Médico Estar Bien
- Taller San Pancracio
- Bufete Chacón y Asociados
- Chocopets
- Condominio Manantiales
- Fotocopiadoras MTM
- Bufete Araya Hernández
- Tiempos VM y Tiempos La Pista
- Venta y reparación de calzado Julio César
- Residencial Villas Durango
- Pulpería La Esperanza
- Soda Panchi’s
- El Mundo de las Medias
- Happygift
Además, resultarán impactados los vecinos ubicados 75 metros al sur del Pozo La Mora y quienes residen hacia el norte de ese punto.
De acuerdo con el cronograma, no habrá clientes afectados por maniobras de reconexión, y los usuarios fueron notificados mediante perifoneo, redes sociales y el sitio web de Jasec.