Cortes de luz afectarán amplios sectores de Cartago este miércoles: tome nota de los detalles

Cartago tendrá cortes de luz este miércoles por trabajos en el circuito de Guadalupe, afectando a empresas, residencias y comercios.

Vecinos y comercios de Guadalupe, en el cantón central de Cartago, enfrentarán una suspensión del servicio eléctrico este miércoles 15 de octubre, debido a trabajos programados por Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) para mejorar la red de distribución.

La interrupción comenzará a las 7:30 a.m. y se extenderá hasta las 4:30 p.m., en un tramo que abarca del Pozo La Mora hasta Infesa, sobre el circuito Cartago.

El objetivo principal de la intervención es el tendido de una línea trifásica, lo que obligará a detener el suministro eléctrico durante casi nueve horas consecutivas.

Entre los principales puntos sin energía durante ese periodo destacan:

Centro de Carnes La Joya

Panadería Mas Pan

Funeraria La Milagrosa

Pulpería Arenilla 2000

Urbanización El Valle

Iglesia Cristiana Jehová Jireh

Centro Médico Estar Bien

Taller San Pancracio

Bufete Chacón y Asociados

Chocopets

Condominio Manantiales

Fotocopiadoras MTM

Bufete Araya Hernández

Tiempos VM y Tiempos La Pista

Venta y reparación de calzado Julio César

Residencial Villas Durango

Pulpería La Esperanza

Soda Panchi’s

El Mundo de las Medias

Happygift

Además, resultarán impactados los vecinos ubicados 75 metros al sur del Pozo La Mora y quienes residen hacia el norte de ese punto.

De acuerdo con el cronograma, no habrá clientes afectados por maniobras de reconexión, y los usuarios fueron notificados mediante perifoneo, redes sociales y el sitio web de Jasec.