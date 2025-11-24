El País

Cortes de luz afectarán amplias zonas de Cartago este martes por trabajos de Jasec

Zonas de Cartago tendrán cortes de luz este martes 25 por trabajos de mantenimiento de Jasec. Vea si su comunidad será afectada

Por Silvia Ureña Corrales
Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes 25 de noviembre en múltiples comunidades de Cartago por mantenimiento en el circuito Cerrillos. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

