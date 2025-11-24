Cortes de luz afectarán amplias zonas de Cartago este martes por trabajos de Jasec

Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes 25 de noviembre en múltiples comunidades de Cartago por mantenimiento en el circuito Cerrillos.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) anunció un corte programado del servicio eléctrico este martes 25 de noviembre en varias comunidades de Cartago.

Las interrupciones iniciarán a las 8 a. m. y se prolongarán hasta las 4:30 p. m., debido a labores de mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión.

El corte afectará principalmente al circuito Cerrillos, desde Puente Piedra hasta el condominio Vita Nouva, en sectores residenciales y comerciales distribuidos entre Puente Piedra, Caballo Blanco y Pueblito.

Entre los sitios incluidos en la suspensión destacan:

Planta Generadora de JASEC, Barro Morado

Urbanización Floren’s, Urbanización Terranova y Urbanización Valle Verde

Comercios como Súper Ana, Minisúper Q’ Barato, Súper Renacer, Panadería Deleite y Librería Momentum

Residenciales como Los Helechos, Las Vicentinas, Lomas del Sur y Vistas del Valle

Centros educativos como la Escuela Proceso Solano Ramírez y el Liceo de Paraíso

Entidades religiosas como el Convento de las Hermanas Clarisas e Iglesia Cristiana Centro de Vida

Infraestructura crítica como torres de telecomunicaciones de Movistar y Claro, medidores municipales y jardines de la UCR

Adicionalmente, algunos clientes serán afectados por maniobras de aislamiento y restablecimiento del servicio que durarán 60 minutos en la mañana (8 a. m. a 9 a. m.) y 45 minutos en la tarde (3:45 p. m. a 4:30 p. m.).

La suspensión fue anunciada a través de perifoneo, aplicaciones móviles, redes sociales y el sitio web de Jasec. Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención al cliente a los números 2550-6800.